'VRATIO SAM SE KUĆI, A NJE NIJE BILO' - Amerikanka koja je nestala pre više od 30 godina i proglašena mrtvom, PRONAĐENA u domu za stare u Portoriku

Patrisija Kopta je napustila muža, braću, sestre, i otišla u severni Portoriko pre nego što je 1999. godine odvedena u dom za stare kao osoba kojoj je potrebna pomoć, navodi se u detaljima objavljenim na konferenciji za novinare u gradu Ros, gde je nekada živela.

Kopta, nekada poznata kao ulični propovednik u njenom gradu, krila je tajnu dok je bila u Portoriku, ali je počela da otkriva detalje kada je počela da pati od demencije, rekao je zamenik šefa policije Rosa Brajan Kolhep.

A Pittsburgh woman who went missing more than 30 years ago in a case that stumped authorities who later declared her legally dead has been found living in a nursing home in Puerto Rico. https://t.co/cW6Z2sanmF