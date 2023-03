AMERIKA NA UDARU SNEŽNE OLUJE, NAJMANJE 9 MRTVIH: Nevreme ruši sve pred sobom, tuku i tornada - NAJGORE TEK SLEDI (VIDEO)

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je snažan olujni talas prešao preko juga Sjedinjenih Američkih Država i u petak kasno tokom noći nastavio svoje kretanje prema severoistoku zemlje gde se danas očekuju snežne padavine na širokom području od jugoistočnog Mičigena do države Njujork, prenosi Rojters.

Snowstorm in Detroit Michigan tonight. First time in my entire life seeing "thundersnow". It was beautiful but very scary and I'm so glad my partner is from here, drove and is a safe and experienced driver. Cause this snow shit ain't fa me. pic.twitter.com/1tHlsS8hiR