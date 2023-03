VELIKI POŽAR U CENTRU MONTREALA: Šest osoba nestalo pošto je vatra uništila stambenu zgradu iz 19.veka

Požar je izbio u četvrtak ujutro i zahvatio zgradu sa 15 stanova u centru Montreala. Oko 130 vatrogasacca je gasilo požar na zgradi izgrađenoj krajem 19. veka koja je uvrštena u spisak kanadske baštine.

Vatrogasci, policija i istražitelji još uvek "nisu uspeli da uđu u zgradu jer je struktura nestabilna", navela je policija i dodala da se za sada ne zna uzrok požara i da nije prijavljen nijedan smrtni slučaj.

Fire Officials Say at Least Six Missing After Old Montreal Blaze https://t.co/XNDmrD6BZ8 https://t.co/4myYp8oC1N