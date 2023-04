Peskov: Crno more nikada neće biti NATO more

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Crno more nikada neće postati NATO more i da bi trebalo da ostane more saradnje i interakcije primorskih država.

Agencija TASS navodi da je Peskov, komentarišući ukrajinsku ideju o demilitarizaciji Crnog mora i njegovog postepenog pretvaranja u NATO more, rekao:

"Crno more nikada neće biti NATO, to je zajedničko more. Za sve primorske države, Crno more mora biti more saradnje, interakcije i bezbednosti. Štaviše, ovo mora biti nedeljiva bezbednost".

Prema mišljenju Peskova ideja Kijeva "u sebi ima kontradikciju". "NATO i demilitarizacija su dva nespojiva pojma", poručio je Peskov.