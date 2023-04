SMRTONOSNI VULKAN SAMO ŠTO NIJE ERUPTIRAO - Samo šačica ljudi je evakuisana! Svi pamte veliku tragediju (FOTO)

Vulkan Nevado del Ruiz, jedan od najviših vrhova Kolumbije, nalazi se u gusto naseljenom poljoprivrednom području i ozloglašen je po tome što je odnro živote desetina hiljada ljudi u masivnoj erupciji 1985. godine.

Od 30. marta, vulkan je u stanju narandžaste uzbune, što znači da je "erupcija verovatno za nekoliko dana ili nedelja", prema kolumbijskoj geološkoj službi.

Od gradova i sela oko planine zatraženo je da se evakuišu, a lokalne i nacionalne vlasti su proglasile vanredno stanje. Većina obližnjih škola vratila se na planove za učenje kod kuće iz doba pandemije, a lokalne opštine prave zalihe kompleta prve pomoći.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro naredio je 5. aprila dobrovoljnu evakuaciju oko 2.500 porodica u toj oblasti iz predostrožnosti, ali su mnogi meštani odbili, rekavši da su više zabrinuti zbog toga što će ostaviti sredstva za život i stvari za sobom nego zbog potencijalnih tokova lave.

1/3 Summary of the latest update for the #NevadoDelRuiz #volcano in #Colombia



The seismic activity associated with rock fracturing inside the Nevado del Ruiz volcano increased yesterday, characterized by small earthquakes in the crater Arenas. pic.twitter.com/kXsF5oqkAy