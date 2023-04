SVI SU ČEKALI DA ČUJU ŠTA ĆE ON REĆI! Oglasio se Ilon Mask nakon FIJASKA sa raketom Staršip! (FOTO)

"Čestitam Spejs eks timu na uzbudljivom probnom lansiranju rakete Staršip! Naučio sam mnogo toga za sledeće probno lansiranje koje će biti za nekoliko meseci", napisao je Mask na Tviteru.

Raketa, duga 120 metara, eksplodirala je nekoliko minuta nakon poletanja, piše BBC i navodi ocene inženjera koji tvrde da je lansiranje, bez obzira na eksploziju, bilo uspešno, te da će pregledati prikupljene podatke tokom rada na sledećem probnom lansiranju.

