DRAMA U DIZNILENDU: Posetioci u PANICI! Zapalio se zmaj koji bljuje vatru (VIDEO)

Zmaj, koji je bio iz filma Maleficent, se zapalio, a video snimci koje su snimili posmatrači su odmah podeljeni na društvenim mrežama.

Na jednom od klipova, zmaj se može videti kako je progutao plamen i dim dok muzika nastavlja da svira u pozadini.

Incident se dogodio u tematskom parku u Los Anđelesu. Požar je izbio sinoć tokom šoua "Fantazmik" na ostrvu Tom Sojer u Diznilendu, u Anahajmu, javila britanski Metro.

Na snimcima koji kruže mrežama vidi se da je požar izbio na zmaju koji bljuje vatru, dok se u pozadini čuju posetioci kako vrište.

Moments before the whole dragon caught on fire 🔥 😬 #DisneyOnFire #disneyland #Fantasmic pic.twitter.com/aWkoqHmLUG