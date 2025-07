DRAMA NA NEBU: Zapalio se motor aviona, piloti proglasili vanredno stanje! Objavljen HOROR snimak (VIDEO)

Avion kompanije Delta erlajnsa, koji je leteo ka Atlanti, bio je prinuđen da se odmah posle poletanja vrati na međunarodni aerodrom u Los Anđelesu, nakon što je izbio požar na levom motoru.

Letelica, tipa Boing 767-400, bezbedno je sletela, a hitne službe su brzo reagovale i potvrdile da je vatra ugašena.

Brza reakcija posade

Nedugo posle poletanja, piloti su primetili upozoravajuće signale koji su ukazivali na tehnički problem sa motorom.

Reagujući po protokolu, posada je proglasila vanredno stanje i zatražila hitan povratak.

