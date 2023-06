BAJDEN PAO NA BINI: Spotakao se i završio na kolenima, pripadnici TAJNE SLUŽBE pritrčali da ga podignu (VIDEO)

Bajden se spotaknuo i pao na kolena, a zatim se pridigao uz pomoć pripadnika obezbeđenja i prisutnih oficira, prenosi Dejli mejl.

Vremešni predsednik je nastavio da hoda bez pomoći i deluje da je pokazao na vreću peska na bini o koju se verovatno sapleo.

- Predsednik je dobro. Na bini je bila vreća sa peskom koju nije video dok se rukovao - napisao je na društvenim mrežama direktor za komunikacije Bele kuće Ben LaBolt ubrzo nakon incidenta.

Pad će verovatno podgrejati tvrdnje da Bajden zbog njegovih godina ne bi trebalo da traži drugi mandat.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794