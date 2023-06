Da li naziv 'Tviter' odlazi u istoriju? Ilon Mask potvrdio planove za rebrendiranje društvene mreže

Vlasnik Tvitera Ilon Mask potvrdio je planove za rebrendiranje svoje društvene mreže.

"Tačno", napisao je izvršni direktor Tesle na svom Tviteru, komentarišući vest objavljenu na Tviter Daily News da bi slovo "X" moglo da zameni trenutno ime društvene mreže, kao i logotip plave ptice.

Mask je ranije nagovestio da bi Tviter u budućnosti mogao biti preimenovan u drugo ime, kao i da će u poređenju sa starim Tviterom, "X" platforma imati mnogo veći izbor dugog teksta, video zapisa, poruka i finansijskih usluga.

NEWS: Twitter may be rebranded to a different name in the future, Elon has hinted.



He says compared to old Twitter, the X platform will have a much wider variety of long text, video, messaging, and financial services. Elon: “'Twitter' is, I think, the wrong branding for that”. pic.twitter.com/xsTvzp0LtE