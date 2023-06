ROĐENA SAM U ZATVORU, MAJKA ME NAPUSTILA! Potresna priča devojke koja je uspela da pobedi SUDBINU i uradi nešto neverovatno!

Uprkos svim izgledima, jedna mlada devojka, rođena u zatvoru i koju je majka napustila, nadmašila je sva očekivanja i postigla nešto zaista neverovatno. Njena odlučnost i snaga doveli su je do toga da bude primljena na Harvard, postavši svetionik inspiracije za mnoge.

Aurora Skaj Kastner iz Teksasa, koja je rođena dok joj je majka bila u zatvoru, postigla je izvanredan uspeh završivši srednju školu kao najbolja u razredu, a sada se sprema za upis na Harvard. S obzirom da joj je majka bila u zatvoru, brigu o Aurori preuzeo je njen otac.

U svom eseju za prijavu na Harvard, Kastner je hrabro započela izjavom: "Rođena sam u zatvoru." Ova iskrena i snažna priča o njenom rođenju odjeknula je u Univerzitetu, što je dovelo do njenog prihvatanja u prestižnu instituciju Ivy League. Kastner namerava da stekne diplomu iz prava.

Tokom svog detinjstva, Kastner je često menjala prebivalište sa svojim ocem, ali je ostala unutar okruga Montgameri. Kad je Kastner bila u osnovnoj školi, osoblje je prepoznalo njen potencijal, ali je verovalo da će joj koristiti smernice koje nudi CISD-ov program, koji povezuje volontere iz zajednice sa studentima.

Tada joj je mentorka postala Mona Hambi, koja je rekla: “Dobila sam papir o njoj. Njen heroj bila je Rosa Parks. Omiljena hrana bili su joj takosi iz Dairy Queena, a volela je da čita. Mislila sam da je ona jedna bistra devojčica. I danas imam taj papir.”

Nakon što je Kastner razgovarala s Hambi o svom izazovnom detinjstvu, Hambi je shvatila da je tinejdžerki potrebno više od akademske podrške. Prepoznala je i važnost pružanja ličnih iskustava.

"Bilo je to vrlo drugačije okruženje od onog u kojem sam ja odrastala, i to nije loša stvar", rekla je Kastner. “Sve što me Mona naučila bilo je vrlo vredno na isti način na koji je bilo vrlo vredno sve kroz što sam ja prošla pre Mone.”

U martu 2022. godine Hambi i njen suprug Randi pratili su Kastner u obilasku Harvardovog kampusa, što je bio značajan faktor u učvršćivanju njene odluke da pohađa univerzitet kasnije te godine. “Nakon tog putovanja, videla sam kako se njena ljubav prema školi pojačala,” rekla je Hambi i nastavila:

Za kraj je istakla: "Vrlo je važno da ne zaboravimo da naša prošlost nikada ne definiše našu budućnost".