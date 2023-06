Mask uvodi još jednu promenu na Twitter: Više neće biti tako lako slati poruke

Konkretno, ova promena će ograničiti mogućnost slanja direktnih poruka korisnicima koji ne prate pošiljaoca, i ta funkcija će biti dostupna isključivo pretplatnicima. Ova promena stiže kao odgovor na sve veći broj AI botova na platformi.

Mask je o ovome prvi put govorio u jednom od svojih tvitova, gde je naglasio da će promene biti vidljive već ove nedelje. Takođe, istakao je da su društvene mreže suočene sa sve većim izazovom razlikovanja pravih korisnika od AI botova i da će ovakav sistem provere, poput uvođenja plaćanja, drastično povećati trošak upotrebe botova.

Hopefully releasing the update this week.



As I’ve said many times, it is increasingly difficult to distinguish between AI bots. Soon, it will be impossible.



The only “social networks” that survive will be those that require verification. The payment system is a means of…