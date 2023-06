OVAKO IZGLEDA UNUTRAŠNJOST NESTALE PODMORNICE - Pogledajte prostor u kojem su zarobljeni putnici (VIDEO)

BBC je potvrdio da se u nestaloj podmornici, pored britanskog milijardera Hamiša Hardinga, kao i pakistanskog biznismena Šahzade Davuda i njegovog sina Sulejmana, nalazi poznati francuski istraživač Pol-Anri Naržeole.

U pitanju je bivši ronilac francuske mornarice, koji je bio član prve ekspedicije koja je posetila olupinu Titanika 1987, samo dve godine nakon što je ona pronađena na dnu Atlantika.

I can’t believe these people are lost in this thing. My claustrophobia wouldn’t have even let me get in there, it’s like a nightmare scenario. #oceangate #TitanicTour



