TEŠKA NESREĆA U VELIKOM KANJONU - Jedna osoba poginula, 56 povređeno

Jedna osoba je poginula, a 56 ih je povređeno kada se autobus prevrnuo u blizini Velikog kanjona u američkoj saveznoj državi Arizona, saopštili su zvaničnici.

Do nesreće je došlo u utorak, kada se turistički autobus sudario sa putničkim vozilom na parkingu, rekao je portparol turističke agencije za televiziju KTNV iz Las Vegasa.

Nesreća se dogodila na području rezervata Hualapaju, gde se nalazi i platforma za posmatranje koja štrči oko 1.200 metara iznad kanjona, prenosi Rojters.

