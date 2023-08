KRENUO NA PECANJE, PA NESTAO- Mladić spasen posle 35 sati provedenih u čamcu u Atlantskom okeanu (VIDEO)

Jedan 25-godišnji mladić spašen je posle oko 35 sati provedenih na polupotonulom čamcu u Atlantskom okeanu, na oko 20 kilometara od obala Floride.

Čarls Gregori nestao je kod obala Floride, gde je rano ujutro krenuo da peca, rekao je njegov otac za CNN. Njegova porodica kontaktirala je obalsku stražu pošto se mladić nije vratio na dok u Sent Ogustinu, na Floridi.

Američka obalska straža saopštila je da su njeni pripadnici spasili Čarlsa pošto su ga uočili iz aviona kako sedi u svom čamcu.

- Bio je na smrt prestrašen. Rekao je da se više puta obratio Bogu za tih 30 sati nego za ceo svoj život - ispričao je otac mladića Rejmond Gregori.

On je naveo da je Čarls, dok je njegov čamac plutao daleko od obale, izgubio pojas za spasavanje i mobilni telefon, da je video ajkule i da su ga opekle meduze.

#FinalUpdate @USCG crews rescued 25YO Charles Gregory, Saturday, after he went missing on a 12-foot jon boat, 12 miles offshore of #StAugustine, #Florida.



Press release: https://t.co/OGaPL6S6nS#USCG #CoastGuard #SAR pic.twitter.com/WezyZHEXB8