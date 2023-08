UHAPŠEN OTAC DECE KOJA SU 40 DANA LUTALA DŽUNGLOM - Nakon dramatične potrage koju je pratio ceo svet stigle ŠOKANTNE INFORMACIJE

Otac dece koja su preživela 40 napornih dana u neprijateljskoj kolumbijskoj prašumi uhapšen je zbog sumnje da je zlostavljao njihovu majku.

Četvoro dece, starosti između jedne i 13 godina, podsetimo, preživelo je pad malog aviona dok su majka i još dvoje odraslih poginuli.

Кolumbijsko tužilaštvo sada je potvrdilo hapšenje Manuela Ranokuea, oca jednogodišnjeg i četvorogodišnjeg dečaka i očuha devojčica od devet i 13 godina. U saopštenju se ne navode detalji o razlogu hapšenja, ali u medijskim izveštajima se navodi da je slučaj uključivao navode o porodičnom zlostavljanju.

Astrid Elijana Kaseres, direktorka instituta za porodičnu zaštitu, rekla je da je državna agencija sarađivala sa vlastima.

- Saznali smo za hapšenje oca dvoje maloletne dece Mukutuj i smatramo da je tužilaštvo delovalo u punom zakonu - rekla je Kaseres.

Ranokue je bio upleten u borbu za starateljstvo nad decom sa bakom i dedom po majci. Njihova majka je umrla četiri dana nakon nesreće, prema rečima najstarijeg deteta, Leslija. Četvoro braće i sestara i dalje se nalazi u smeštaju kolumbijskog instituta za porodičnu zaštitu otkako su napustili bolnicu nakon što su se oporavili od neuhranjenosti i drugih bolesti.

Njihov deda po majci, Narciso Mukutuj, optužio je Ranokuea da je pretukao majku mališana Magdalenu Mukutuj. Pre nego što su vlasti potvrdile njegovo hapšenje, Ranokue je novinarima priznao da je bilo problema kod kuće, ali je rekao da to smatra privatnom porodičnom stvari, a ne "tračevima" za ostatak sveta.

Na pitanje da li je napao svoju ženu Ranokue je odgovorio:

- Odjednom verbalno, da, a fizički vrlo malo.

Ranokue je sredinom jula rekao novinarima da su deca konačno izašla iz bolnice nakon "potpunog oporavka".

Tada je dodao da su pod nadzorom kolumbijskog instituta za porodičnu zaštitu koji je vladina ustanove koja brine o ugroženim mladim i starijim osobama.

Deca domorodaca Huitoto preživela su avionsku nesreću koja se dogodila 1. maja zbog problema sa motorom dok su leteli iznad udaljenog dela amazonske prašume poznatog kao Ararakuara.

A video captured the rescue of four young siblings in Colombia who had been missing since the plane they were traveling in crashed in the rainforest on May 1. Officials said Saturday that the children were in good health and had asked for books to read. https://t.co/l5Us0EJf13 pic.twitter.com/enuRX941Nq