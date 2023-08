PRVI SNIMCI! STRAVIČNA EKSPLOZIJA NA BENZINSKOJ PUMPI! Vatra gutala sve pred sobom u Bukureštu - 33 OSOBE POVREĐENE

Jedna osoba je poginula, a 33 su povređene u subotu u dve eksplozije na pumpi za tečnu naftu u Krevediji, u blizini Bukurešta.

Nakon prve eksplozije, vatra se proširila na dve cisterne i obližnju kuću, što je izazvalo evakuaciju u radijusu od 300 metara i blokadu drumskog saobraćaja, navodi Agencija za vanredne situacije (IGSU).

NOW - LPG station explodes near Bucharest in Romania.pic.twitter.com/ckp9F8mfbG