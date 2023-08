VETAR OTKINUO KRUZER SA DOKA I ZAKUCAO GA U TANKER! Pogledajte snagu SUPERĆELIJSKE OLUJE na Majorci - Priroda pokazala svoju snagu (VIDEO)

Turistički raj se u sekundi pretvorio u armagedon nakon što je superćelijska oluja pogodila Majorku, jedno od najpopularnijih španskih ostrva, gde je vetar bio toliko jak da je otkinuo kruzer sa doka i zakucao ga u naftni tanker!

Nevreme je Majorku pogodilo u nedelju kasno po podne, kad se sunčani dan pretvorio u noć usled gustih crnih oblaka.

Oluju su pratile obilne padavine nošene snažnim vetrom, čija je brzina dostizala i do 120 kilometara na sat.

Španski meteorolozi su izdali hitno upozorenje o nevremenu na Balearskim ostrvima.

Crveni meteoalarm je na snazi na Majorki, Ibici, Menorki i Formenteri.

Olujni vetar i jak pljusak načinili su veliku štetu.

Polomljeno je na desetine palmi i drugog drveća, što je dovelo do blokade puteva i haosa u saobraćaju.

Uništeno je na desetine automobila, poplavljeni su brojni putevi, dok su vlasnici prodavnica ispraznili izloge.

Na društvenim mrežama je objavljeno više desetina video-snimaka zatečenih turista iz Velike Britanije, Nemačke i Holandije, koji u najvećem broju posećuju ovo ostrvo.

Vetar je nosio suncobrane, ležaljke i stolice na plažama i u baštama kafića. Oštećeno je i nekoliko krovova hotela.

Turisti su bežali tražeći zaklon.

- Bila sam u supermarketu kad je krenulo nevreme. Sačekali smo da prođe, bilo je zastrašujuće. Kad smo se vratili na plažu, nije bilo ničega - ni suncobrana ni ležaljki - rekla je Kara Kejtlin iz Lutona.

Britanski tabloid San prenosi da je jedna trudnica hitno prebačena u bolnicu nakon što ju je udario saobraćajni znak koji se izvalio usled snažnog vetra.

Mnogi turistički rizorti su pretrpeli veliku štetu.

Andrač je jedno od područja koje je najviše pogođeno snažnim nevremenom.

Poplavljeni su podrumi i ulice, a oluja je izazvala čak 84 nesreće zbog koje su morale da reaguju hitne službe, preneo je Majorka dejli buletin.

🇪🇸 A storm in Mallorca, Spain, broke the pier in the port of Palma, as a result of which a cruise ship moored in the port collided with an oil tanker



There were no casualties. pic.twitter.com/OnOnj5SOqF