DRAMATIČAN SNIMAK LETA KROZ SRCE OLUJE - Putnici povraćali, urlali i plakali! Strahovali za svoje živote (VIDEO)

Putnici na letu za Majorku doživeli su ekstremne turbulencije u nedelju dok se avion približavao španskom ostrvu koje je u to vreme zahvatila jaka oluja, javlja "Daily Mail" pozivajući se na dramatičan snimak koji je objavljen na Instagramu.

Putnici su strahovali za svoje živote dok je avion leteo s juga Španjolske.

Snimak je na Instagramu objavila plesačica i akrobatkinja Estela Orts. Na njemu se vidi kako se avion snažno trese dok se putnici u strahu drže za sedišta. Orts je uz snimak napisala da se bojala da će poginuti. Avion se tresao, ljudi su vrištali, plakali i povraćali, a sve se činilo kao večnost.

Područja severoistočne Španije i Majorke tokom vikenda su pogodili vetrovi brzine 120 kilometara na sat i olujna kiša. Neke su porodice uspele da pobegnu, a druge su pak ostale zarobljene na ostrvu jer su letovi bili otkazani.

Manji broj ljudi je povređen, a na kopnu su neki spaseni iz automobila koji su zaglavili u poplavama.

Nakon iskustva u avionu, Orts je napisala da je "ponovno rođena", a zahvalila je pilotu na uspešnoj navigaciji pri snažnom vetru koji ih je sprečio u sletanju.

"Avion je počeo da pada. Ljudi i deca su vrištali, ja nisam mogla da zadržim plač, bilo mi je zlo. Ne znam koliko je trajao taj trenutak, ali činilo se kao večnost. Sve dok pilot nije uspeo da stabilizuje avion. Bilo je poput tobogana. Niko ništa nije rekao preko razglasa o tome što se događa, čak ni nakon što se sve stabilizovalo. Pokušali smo da sletimo i nismo mogli. Leteli smo dva kruga oko ostrva. Odjednom više nismo videli ostrvo i avion se počeo penjati. Pilot je odlučio da je najbolja opcija da se vrati u Alikante. Poleteli smo u 10.30, a sleteli u 12.36 (let obično traje 40 minuta)", napisala je Orts, koja je nakon svoje poruke podelila snimak iz aviona na kom se vidi kako sve poskakuje i zvecka, a putnici vrište.

Jedna žena se držala za sedište ispred sebe, a odeća je visila s odeljka za prtljag.

Jedan mladi putnik se pak nekontrolisano smejao zbog turbulencije.

Neimenovani britanski par opisao je da su morali da beže spasavajući svoje živote s dvoje dece i bebom u kolicima dok su vetrovi i snažne kiše harali Majorcom tokom vikenda.

OLÉ – Spain: Balearic Islands hammered by thunderstorm, today:



A cruise ship anchored in the port of Palma broke its moorings as a result of the strong winds caused by the storm that struck the island of Mallorca on Sunday and moved until it collided with an oil tanker that was… pic.twitter.com/dL37N4FTIi