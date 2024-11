Drama na nebu iznad Rima! GORI AVION: Objavljen stravičan snimak, vatra bukti, zahvata krilo letelice

Zapalio se avion na nebu iznad Rima, objavljen stravičan snimak

Desni motor aviona boinga 787-9 drimlajner kojim upravlja kineski avioprevoznik "Hainan erlajns" zapalio se jutros ubrzo nakon poletanja sa rimskog aerodroma Fjumičino, izjavio je zvaničnik aerodroma.

After 11 circular holding patterns and 50 minutes in the air, a 2018 built Hainan Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (B-1119) retuned back to Leonardo da Vinci Rome Fiumicino Airport (FCO) few hours ago owing to issues with the Right engine.



