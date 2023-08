JEZIVO! Pojavio se novi snimak Prigožina - kada je ovo zabeleženo?! "Za sve koji se pitaju da li sam živ ili ne..." (VIDEO)

Na mrežama je osvanuo novi snimak vođe Vagnera Jevgenija Prigožina na kojem on obraćanje počinje rečima "za sve one koji se pitaju da li sam živ ili ne..."

Na snimku Prigožin (62) u vojničkoj uniformi u automobilu kaže:

- Za one koji raspravljaju da li sam živ ili ne. Kako ja radim? Vikend je, druga polovina avgusta '23. Ja sam u Africi, tako da ljubitelji razgovora o mojoj eliminaciji, intimnom životu, zaradi ili čemu već, u stvari - sve je u redu - poručuje Prigožin.

Video je objavila Siva zona, Telegram kanal povezan sa Vagnerom. Učinio je to bez komentara, ali ranija objava kanala koja prikazuje njegov grob je bila naslovljena: "Jednom je rekao da mrtvi govore više od živih. On je to dokazao!"

Siva zona nije saopštila kada je video snimljen, a u medijima se tvrdi da se to dogodilo dok je Prigožin bio na putu iz Afrike ka Rusiji. Ove spekulacije dolaze usred talasa teorija zavere da je šef Vagnera možda prevario smrt tako što je stavio dvojnika u poslovni avion koji se srušio u Rusiji 23. avgusta.

Proratni kanal Militari Informant sumnja da je video snimljen tokom vikenda 19-20. avgusta, kada je bio u Africi - nekoliko dana pre nego što je Rusija saopštila da su on i još devetoro poginuli kada se njegov poslovni avion srušio u blizini Moskve.

"Za samo nekoliko dana, Prigožin će se vratiti u Rusiju gde će poginuti 23. avgusta u eksploziji svog poslovnog aviona Embraer Legasi 600 u regionu Tver. Posebna jeza ide od doslovno proročkih reči šefa Vagnerovog PMC-a, koji ironično pominje svoju moguću likvidaciju", zakjljučuje kanal.

Podsetimo, vođa i osnivač grupe Vagner Jevgenij Prigožin poginuo je prošle srede u padu aviona. Osim njega, poginulo je još devet osoba, među kojima je sam vrh te paravojne organizacije.

Prigožinov avion poleteo je sa aerodroma u Moskvi i planirano je da odleti u Sankt Peterburg, ali se za oko pola sata srušio. Zvanična Moskva tvrdi da je identifikovala ostatke Prigožina, nakon čega je sahranjen na groblju u Sankt Peterburgu, u prisustvu porodice i jakog obezbeđenja.