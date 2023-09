APOKALIPTIČNE SCENE U NEVADI - Hiljade ljudi zarobljeno u živom blatu na festivalu (VIDEO)

Desetine hiljada ljudi ostale su zarobljene na festivalu Burning Man u Nevadi, kada je u pustinji pala obilna kiša i pretvorila je u živo blato.

Posetiocima festivala rečeno je da ostanu u kampovima, jer im je onemogućeno da napuste pustinju Blek Rok u Nevadi, prenosi CNN.

Organizatori su upozorili posetioce da čuvaju hranu i vodu jer za sada ne mogu da napuste područje na kojem se održava festival.

Burning Man 2023 is now declared a national emergency by the US government. Over 70,000 people are stranded at Black Rock City in Nevada. pic.twitter.com/llU4Rgr2QU — Trap Doge (@420dogecoin) 02. септембар 2023.

"Evakuacija bi mogla potrajati. Gusto blato doslovno se lepi za cipele i sve što dotakne. Vozilima je zabranjen izlaz, mogu da pokušaju samo hitne službe", poručili su.

Prema prognozama, kiša će padati do ponedeljka, a zbog vremenskih neprilika obustavljeno je i čišćenje prenosnih toaleta.

Festival koji traje nedelju dana svake godine poseti 70.000 ljudi, a nije poznato koliko je tačno posetilaca zarobljeno u pustinji zbog vremenskih neprilika.