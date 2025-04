KOLIMA ULETEO U MASU NA ULIČNOM FESTIVALU, IMA PUNO MRTVIH! Užas u Vankuveru, kanadska policija uhapsila vozača

Policija kanadskog grada Vankuvera objavila je da je "veći broj ljudi ubijen" kada je automobil uleteo u masu okupljenih na uličnom festivalu.

BBC prenosi navode policije da je još "mnogo drugih" osoba povređeno u incidentu koji se dogodio sinoć.

Policija je uhapsila vozača automobila.

U policijskoj objavi na društvenoj mreži X navedeno je da je "vozač uleteo vozilom u masu na uličnom festivalu na raskrsnici 41. avenije i ulice Frejžer" našto posle 20 sati po lokalnom vremenu.

- Objavljivaćemo više informacija kako se istraga nastavlja - navedeno je u saopštenju.

Lokalni mediji su objavili da je automobil uleteo u grupu pešaka na festivalu Lapu, na kojem se svake godine slavi filipinska kultura.

Kanadska televizija CTV prenosi reči jednog od očevidaca koji je kazao da se vozilo crne boje nekontrolisano kretalo pre nego što je udarilo u ljude.

