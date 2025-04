Pojavio se snimak uhapšenog vozača koji je automobilom uleteo u masu okupljenih na uličnom festivalu u kanadskom gradu Vankuveru.

Na društvenim mrežama prvo su objavljeni klipovi na kojima se vide tela kako leže na ulici.

Kanadska policija je objavila je da je "veći broj ljudi ubijen", a da je još "mnogo drugih" osoba povređeno u incidentu koji se dogodio sinoć po lokalnom vremenu.

Policija je uhapsila vozača automobila i potom ga zaštitila od linča, pošto je masa pokušavala da se probije do njega, vrađajući ga.

- Izvinite - vidi se kako je vozač azijskog porekla jedva izustio na snimku.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq

U policijskoj objavi na društvenoj mreži X navedeno je da je "vozač uleteo vozilom u masu na uličnom festivalu na raskrsnici 41. avenije i ulice Frejžer" našto posle 20 sati po lokalnom vremenu.

- Objavljivaćemo više informacija kako se istraga nastavlja - navedeno je u saopštenju.

The driver of the vehicle who drove into the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada earlier, killing and injuring several people, has since been detained by police. Witnesses at the scene state that he appears to be a 20-year-old Asian male and possibly mentally challenged in… pic.twitter.com/a9Emv6Vcdu