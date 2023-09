PLANIRATE PUTOVANJE U GRČKU? ČUVAJTE SE POPLAVA: Najavljene su nove obilne padavine

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Thanasis Kalliaras/Eurokinissi via AP | |

Nastavlja se uticaj veoma snažanog ciklona u Grčkoj. Centralni i istočni predeli zemlje već su pogođeni jakim nevremenom, uz poplave i bujice, a loše vreme potrajaće do četvrtka.

Širom Grčke do četvrtka jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uz jak i olujni severoistočni vetar i uz veoma visoke talase.

Biće i vrlo sveže, uz temperature od 20 do 24°C, na jugu nešto toplije.

Najintenzivnije oluje i padavine očekuju se u Tesaliji, u Olimpskoj regiji, na Eviji i na širem području Larise i Volsa, kao i na centralnoj obali Egejskog mora.

U ovim predelima danas i sutra očekuju se veoma snažni grmljavinski procesi, uz ekstremno obilne pljuskove i veoma jaku grmljavinu. U primorksim predelima biće uslova za morske pijavice.

U ovim predelima već su pale veće količine padavine, a danas i sutra očekuje se dodatnih 100 do 200 litara, lokalno i do 250 litara, što će dovesti do razornih poplava, bujica i klizišta.

Koliko je ovo velika količina padavina govori podatak da širom Grčke tokom septembra u proseku padne 20-30 litara kiše, a da će za dan-dva pasti kiše koliko u proseku ponegde padne za pola godine.

Jake kiše ugasiće požare, ali sada tim predelima preti nova opasnost, a to su razorne poplave i bujice, jer nema vegetacije da upije i zadrži ogromnu količinu vode.

Kada je reč o Soluni i Halkidikiju, odnosno predelima gde ima dosta naših turista, do četvrtka česta kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok posebno oprezni treba biti turisti u Olimpskoj regiji i da ne posećuju Tesaliju, zbog mogućih razornih posledica nevremena.

Stabilizacija vremena u Grčkoj i povratak leta očekuje se od petka, a letnje vreme potrajaće do kraja septembra i biće i više nego idealno za boravak na moru.

I dok je Grčka na udaru veoma lošeg vremena, još jedna interesatna pojava događa se u njenoj blizini.

Iznad Jonskog mora formirao se mediteranski uragan (medicane) i njegov centar nalazi se između Sicilije, Libije i Peleponeza.

Ovaj sistem svojim centrom premeštaće se narednih dana veoma sporo preko Jonskog mora i uticaće na vreme na istoku i jugoistoku Sicilije gde se očekuju olujni vetrovi, jake grmljavinske oluje i vrlo obilni pljuskovi, pri čemu može pasti preko 150 litara kiše, uz poplave i bujice. Ipak, ovaj sistem neće pogoditi Grčku i ne treba ga direktno povezivati sa trenutnom situacijom u Grčkoj. Središte ciklona nalaziće se nad otvorenim delom Jonskog mora, uz vetrove od preko 120 km/h, a može da padne i preko 300 litara kiše na jednoj lokaciji.

Prema vikendu ovaj ciklon svojim centrom zaputiće se ka severnoj obali Libije i doneti i tim predelima olujne vetrove, jake grmljavinske oluje, poplave i bujice.

