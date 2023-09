PUTNIK IZAZVAO BIOLOŠKU OPASNOST U AVIONU: Letelica se vratila na aerodrom iz BIZARNOG RAZLOGA

Avion koji je leteo iz Atlante za Barselonu bio je iznad Virdžinije kada su piloti odlučili da nema drugog izbora nego da odustanu od putovanja, a razlog je prilično bizaran.

Naime, jedan od putnika imao je dijareju.

– To je samo problem biološke opasnosti, imali smo putnika koji je imao dijareju po celom avionu pa žele da se vratimo u Atlantu – potvrdili su audio snimci iz kontrole letenja.

Jedan od putnika priznaje da je situacija bila veoma neprijatna.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1