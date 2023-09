OVO JE TERORISTA ZA KOJIM TRAGA CEO LONDON - Evo kako je uspeo da POBEGNE IZ ZATVORA

Oficir britanske vojske koji čeka suđenje zbog optužbe za terorizam pobegao je jutros iz londonskog zatvora i za njim je u toku velika potera.

Danijel Abed Kalif (21) bio je u pritvoru pošto je navodno podmetnuo lažne bombe u vojnu bazu. On je pobegao iz zatvora Vandsvort jutros oko 7.50 časova. Zatvorski službenici su podigli uzbunu sa Metropoliten policijom. Kako se navodi, iskrao se iz kuhinje i okačio na kombi za dostavu i na taj način pobegao.

Šef komande Metropoliten policije za borbu protiv terorizma uputio je hitan apel za informacije, a sve luke i aerodromi su u pripravnosti.

Luke i aerodromi u pripravnosti

Kalif, koji je zatvoren zbog optužbi za terorizam i prekršaje iz Zakona o službenim tajnama, poslednji put je viđen u beloj majici, crveno-belim kariranim pantalonama i braon čizmama.

Policija je objavila sliku Kalifa, koga opisuje opisuje kao muškarca vitke građe, sa kratkom smeđom kosom, visine oko 185 centimetara. Saopšteno je da ima veze sa područjem Kingstona i veruje da je najverovatnije u ovom trenutku ili u oblasti Londona ili je već pobegao daleko.

