HITNO UPOZORENJE ZA DEO GRČKE: Prete nove poplave, u toku evakuacija

Mukama Grka kao da još uvek nema kraja. Dok se svi nadaju da će se, što je petak bliži, situacija smiriti, kiša prestati da pada i voda početi da se povlači, dotle se za Tesaliju i one koji žive u blizini reke Pinios izdaje upozorenje na moguće poplave, piše Protothema.

Nivo reke opasno raste, pa su na telefone počele da stižu poruke nešto pre 22.30 stanovništvu koje živi blizu reke.

-Ako se nalazite u zoni reke Pinios u opštini Larisa, idite odatle jer postoji rizik od poplave. Sledite uputstva nadležnih službi, navodi se u upozorenju.

Scary aerial footage from the catastrophic #flooding that continues in #Thessaly, #Greece.



Video from Metamorfosi, Karditsa by Νταβατζικος Αγγελος via Facebook.#flood #Karditsa #Daniel #StormDaniel @meteogr pic.twitter.com/wgIh5I6Vsa