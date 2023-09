Indija menja ime? Vlast za, opozicija protiv, a istorija je odavno rekla svoje

Neki kažu da je upotreba izraza "Barat" potez da se konačno skinu kolonijalni lanci, dok drugi to nazivaju katastrofalnim projektom sujete premijera Narendre Modija.

Indija ili Barat? Kao što istorijski udžbenici pokazuju, ovo je pitanje koje seže vekovima, piše "The Guardian".

Dok se Indija priprema da bude domaćin samita G20 ovog vikenda, državni pozivi upućeni svetskim liderima koristeći reč Barat pokrenuli su glasine da bi nacionalistička vlada Narendre Modija mogla da planira da postepeno ukine englesko ime.

Neki su to proglasili trijumfalnim potezom da se konačno skinu kolonijalni lanci, a drugi su to nazvali katastrofalnim projektom sujetnog Modija.

Godine 1947, kada je britanska vlast konačno zbačena, Indija je navodno imala tri koegzistirajuća imena, svako sa svojom istorijom, konotacijom i legitimitetom.

Postojala je Indija, ime za koje se smatra da potiče iz sanskrita, a odnosi se na reku Ind koja protiče kroz sever zemlje. Prvi put su ga u različitim iteracijama koristili Persijanci, stari Grci i Rimljani pre više od 2.000 godina, a široko su ga usvojile britanske mape u 18. veku za označavanje teritorije na potkontinentu pod britanskom vlašću.

Postojao je Hindustan, naziv koji su Persijanci, Grci, Delhijski sultani i Moguli koristili stotinama godina za označavanje velikog dela severa i centra potkontinenta.

Konačno, postojao je Barat, ime koje potiče iz drevnog sanskritskog teksta, Rig Vede – napisanog oko 1500. godine pre nove ere – u kojem se pominje klan Barata kao jedno od glavnih plemena koja zauzimaju oblast danas poznatu kao severna Indija. To je takođe ime legendarnog kralja koji se pojavljuje u sanskritskom epu "Mahabharata", za koga Hindusi tvrde da je otac indijske rase.

Za Džavaharlala Nehrua, antikolonijalnog lidera koji će kasnije biti prvi premijer Indije, njegova zemlja je bila sva tri. U svojoj ključnoj knjizi "Otkriće Indije", napisanoj 1944. nakon što su ga Britanci zatvorili, izjavio je: "Često, dok sam lutao od sastanka do sastanka, govorio sam svojoj publici o ovoj našoj Indiji, o Hindustanu i o Barati, starom sanskritskom imenu koje potiče od mitskih osnivača naše rase."

Tek 1949. godine, kada je sastavljen indijski ustav, doneta je odluka o tome kako bi trebalo da bude zvanično ime zemlje. S obzirom na to da je komitet bio pocepan oko toga da li to treba da bude Indija ili Barat, konačno je odlučeno da to bude i jedno i drugo, dok je Hindustan potpuno odbačen.

Kako danas stoji, početni red indijskog ustava, koji je napisan na engleskom, kaže: "Indija, to jest Barat, biće savez država."

Već tada je odluka izazvala gnev u parlamentu. "Moramo znati da su ovo ime našoj zemlji dali stranci koji su, čuvši za bogatstvo ove zemlje, bili u iskušenju prema njoj i oteli nam slobodu da bi stekli bogatstvo naše zemlje", rekao je poslanik Hargovind Pant, nakon što je naglas pročitan nacrt ustava.

Ipak, oba imena se i dalje široko koriste u zemlji. Indija se koristi u engleskoj komunikaciji, dok je Barat u gotovo svim indijskim jezicima. Barat se pominje u državnoj himni, a Barat i Indija su napisani na indijskim pasošima.

Iako su pokrenute razne pravne i parlamentarne peticije u kojima se traži da Barat bude jedino legitimno ime, navodeći ime Indija kao "kolonijalni mamurluk", one su propisno odbačene.

Međutim, argument je ponovo podigao glavu ove nedelje kada je poziv upućen šefovima država na večeru za samit lidera G20, koji se ovog vikenda održava u Delhiju, pomenuo "predsednika Barata" na engleskom. Takođe se pojavio u engleskoj brošuri G20 za strane delegate, pod nazivom "Barat, majka demokratije", u kojoj je navedeno da je "Barat zvanično ime zemlje", a indijski zvaničnici na samitu G20 sada će nositi oznake na kojima piše: "Bharat – zvaničnik."

Dok je vladajuća partija Baratija Džanata (BJP), koju predvodi Modi, demantovala glasine da je na njenom dnevnom redu zvanična promena imena, zvaničnici su potvrdili da će se Barat sve više koristiti u zvaničnoj komunikaciji.

Mnogi su ovaj potez BJP-a videli kao deo šireg hinduističkog nacionalističkog programa, koji je nastojao da udalji Indiju od njene britanske kolonijalne prošlosti, preimenovanjem puteva i spomenika kao jednom od mera.

Zalaganje da Barat bude zvanično ime Indije ima snažnu podršku u Raštrija Svamsevak Sangu (RSS), tvrdokornoj desničarskoj verskoj nacionalističkoj grupi iz koje je BJP potekla. "Povremeno koristimo Indiju da bi oni koji govore engleski razumeli. Ali moramo prestati da to da radimo. Ime zemlje ostaće Barat gde god da odete u svet", rekao je šef RSS-a Mohan Bagvat prošle nedelje.

Potez da se koristi Barat u pozivima G20 izazvao je snažnu podršku unutar BJP. Jedan ministar, Darmendra Pradan, rekao je da je to korak ka prevazilaženju "kolonijalnog mentaliteta". "Ovo je trebalo da se desi ranije. To daje veliko zadovoljstvo umu. Naš uvod u 'Barat'. Ponosni smo na to."

Ipak, oni u opoziciji osudili su taj potez i spekulisali da je to pokušaj BJP-a da potkopa opozicione stranke, koje su se nedavno udružile u koaliciju pod akronimom INDIJA.

Mamata Banerdži, glavni ministar Zapadnog Bengala, nazvao je to "eklatantnim pokušajem da se iskrivi istorija zemlje".

Šaši Tarur, političar iz glavne opozicione Kongresne stranke, rekao je da oba imena imaju vrednost. "Iako ne postoji ustavna primedba da se Indija nazove Bharat, što je jedno od dva zvanična imena zemlje, nadam se da vlada neće biti toliko budalasta da potpuno odbaci Indiju, koja ima neprocenjivu vrednost brenda koja je građen duže od veka."

"Trebalo bi da nastavimo da koristimo obe reči umesto da se odreknemo svog prava na ime koje odiše istorijom, ime koje je priznato širom sveta", rekao je on.

