Muškarac osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva pušten iz zatvora posle 25 godina: Utvrđeno da je nevin

Projekat Innocence, koji je zastupao Džonsona tokom procesa žalbe, rekao je da je rasizam igrao ulogu u ovom slučaju i osudi.

Muškarac iz Oregona, osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva mlade žene pre 25 godina, najzad je pušten na slobodu dve godine nakon što je sud preinačio njegovu presudu.

Džesi Džonson (62), Afroamerikanac, pogrešno je proglašen krivim zbog fatalnog ubadanja Harijet Tomson (28) u njenoj kući u Salemu 20. marta 1998. godine - zločin koji je on godinama negirao.

Prvobitno je bio osuđen na smrt kada je osuđen 2004. godine, ali mu je kazna kasnije ublažena kada je bivši guverner proglasio moratorijum na pogubljenja 2011. godine.

Projekat Innocence, koji je zastupao Džonsona tokom procesa žalbe, rekao je da je rasizam igrao ulogu u ovom slučaju i osudi. Rekli su da njegov advokat nije ispitao ključnog svedoka koji je video muškarca bele puti kako beži iz kuće žrtve.

"Izneverio me je sistem. Detektivi su izgradili slučaj bez forenzičkih dokaza i povezali me sa zločinom. To je sve bila laž", rekao je nakon oslobađanja.

Nakon što je godinama tvrdio da je nevin, njegov slučaj je ponovo otvoren 2021. godine.

Sud je utvrdio da njegovi advokati nisu istražili dokaze koji su mogli da promene ishod, prenosi Daily mail.

Komšinica žrtve Patriša Hubard rekla je policiji nakon što je Džonson osuđen, da je videla muškarca bele puti kako parkira kombi ispred kuće Tomson i odlazi unutra.

Nekoliko sekudni kasnije čula je vrisak koji je dopirao iz kuće, nakon čega je videla istog muškarca kako beži napolje. Međutim, policija ju je obeshrabrila da to ispriča.

Ričard Volf, jedan od sadašnjih advokata Džonsona, rekao je da je u lavabou u kući žrtve pronađena krv koja ne pripada ni njoj ni njegovom klijentu.

Policija nije izvršila nikakvo DNK testiranje krvi.

Ovi dokazi doveli su do novog suđenja Džonsonu.

Slučaj nije u potpunosti zatvoren i istraga bi mogla biti nastavljena ako se otkriju novi dokazi.

Džejms Komstok je postavio GoFundMe stranicu kako bi pomogao Džonsonu posle zatvora.

Doprinosi će biti korišćeni za odeću, stanovanje i druge osnovne stvari pošto Džonsonu nisu obezbeđena nikakva sredstva nakon puštanja na slobodu.

Do sada je prikupljeno više od 15.000 dolara, sa postavljenim ciljem od 20.000 dolara.

Autor: