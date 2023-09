OGLASIO SE MLADIĆ KOJI JE UHVAĆEN U VRELOJ AKCIJI NA 10.000 METARA VISINE: Evo kako je došlo do EKSPLICITNE SCENE u toaletu aviona

Mladić koji je uhvaćen u vreloj akciji u toaletu aviona sa devojkom koju je tek upoznao na aerodromu tvrdi da se ne seća ni njenog imena.

Pirs Sojer putovao je na Ibicu da proslavi svoj 23. rođendan sa starijim bratom Harisonom i dvojicom prijatelja. Navodi da je devojku prvi put video na aerodromu u Lutonu dok je čekao da se ukrca na let. Odmah su počeli da razgovaraju što je navelo Harisona da u avionu zameni mesta sa devojkom.

Mladi par je došao na ideju da imaju seks u toaletu nekih 40 minuta nakon poletanja. Tvrdi da su kod toaleta bila dva člana kabinskog osoblja i da je prilično siguran da su ih videli kako ulaze.

Vrela akcija je zabeležena kad je stjuard otvorio vrata i zatekao mladi par tokom seksa na 10.000 metara visine.



Pirs priznaje da je toliko bio pijan da nije uspeo ni da zapamti kontakt podatke devojke i kaže da bi voleo da je vidi ponovo. Uspeo je samo da zapamti da takođe ima 23 godine.

- To se dogodilo nakon dugog dana opijanja. Nisam čak ni dobio njen broj - rekao je mladić.



Takođe je otkrio na četvorodnevnom rođendanskom putovanju nije imao seks ni sa jednom drugom ženom.

Mladića i devojku, podsetimo, uhvatio je tokom seksa jedan član posade Izidžeta kad je otvorio vrata kabine, a neko od putnika na letu iz Lutona ka Ibici snimio je nesvakidašnju scenu. Par, međutim, nije bio raspoložen da prestane sa akcijom već je mladić odmah zatvorio vrata.

Na drugom snimku se vidi kako mašu rukama bez nagoveštaja crvenila dok hodaju niz prolaz u avionu do svojih sedišta dok su ih ostali putnici glasno bodrili.

- Budući da sam bio toliko van toga, nije me baš bilo briga, ali kasnije me je to pogodilo - priznao je Pirs i dodao da se sa devojkom rastao kad su preuzeli prtljag.

Kompanija Izidžet rekla je Pirsu da više nije dobrodošao da leti sa njima tako da su brat i on bili primorani da izdvoje 360 funti za drugi povratni let.

