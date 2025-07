STRAVIČNA SUDBINA! MARIJA POGINULA PRVOG DANA NA POSLU U PADU AVIONA: Porodica se oprašta potresnim rečima (FOTO)

Porodica nedavno udate medicinske sestre koja je poginula u padu aviona na aerodromu London Sautend u nedelju saopštila je da je ona „dotakla živote svih koji su je poznavali“.

Svedoci su rekli da je nakon poletanja malog aviona tipa Beechcraft B200 nastao pravi „haos“, kada je letelica buknula u vatrenu kuglu, ispunivši nebo gustim crnim dimom.

Veruje se da su među nastradalima četiri strana državljana, uključujući Mariju Fernandu Rojas Ortiz (31), jednog evropskog medicinara čije ime još nije objavljeno i dva holandska pilota.

Njena porodica izdala je saopštenje povodom tragedije koja se dogodila u nedelju:

„Sa dubokom tugom obaveštavamo o tragičnoj smrti naše voljene, koja je izgubila život u avionskoj nesreći u Londonu. Vest o njenom odlasku izuzetno nam je teška za prihvatanje. Bila je osoba koja je dotakla živote svih koji su je poznavali, ostavljajući neizbrisiv trag kao prijateljica, ćerka, sestra i životna partnerka. Njena harizma, ljubav, humor i dobrodušnost, koje su je krasile, zauvek će živeti u našim sećanjima i srcima. Učila nas je da budemo ponosni na to ko smo, da sanjamo i da volimo celim svojim bićem.“

Prema njenom LinkedIn profilu, Marija se 2019. preselila u Nemačku, gde je radila kao kvalifikovana medicinska sestra za traumatologiju.

