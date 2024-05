ČOVEKA USISAO MOTOR AVIONA - Stravična smrt na aerodromu u Amsterdamu! Horor gledali putnici i posada

Jedna osoba je poginula na glavnom aerodromu u Amsterdamu nakon što je usisana u motor aviona.

Još nije jasno da li je osoba, koja nije identifikovana, bila putnik ili zaposleni. Osoba je usisana u motoru aviona KLM Cityhopper Embraer E190 dok se avion spremao za let u Dansku.

Prema prvim informacijama, putnici i članovi posade bili su svedoci tragične smrti.

Hitne službe došle su na mesto događaja.

Vanmiddag heeft zich een incident voorgedaan op het platform van Schiphol waarbij een persoon in een draaiende vliegtuigmotor terecht is gekomen en is overleden. De Marechaussee start een onderzoek.