U LETELICI BILO OKO 80 LJUDI: Novi detalji o padu aviona na aerodromu u Torontu (VIDEO)

Najmanje osam osoba je povređeno nakon pada aviona američke kompanije Delta erlajns na međunarodnom aerodromu "Pirson" u Torontu, javio je CTV News.

Aerodrom je saopštio da se incident dogodio po sletanju i da je avion Delta erlajnsa stigao iz Mineapolisa.

Zdravstvena služba je navela da je u avionu bilo oko 80 ljudi, a za sada nije utvrđen tačan stepen povreda.

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board



📌#Toronto | #Canada



Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg