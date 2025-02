RASTE BROJ POVREĐENIH U AVIONU KOJI SE PREVRNUO PRI SLETANJU: Čak 18 osoba prebačeno u bolnicu, među njima i dete (VIDEO)

Šef aerodroma u Torontu Tod Ajtkin izjavio je danas da je 18 putnika koji su zadobili povrede u nesreći aviona kompanije Delta erlajns prevezeni u lokalne bolnice.

Istraga o udesu aviona, koji se prevrnuo pri sletanju u ponedeljak, se nastavlja, ali je Ajtkin rekao da je pista na koju je letelica sletela bila suva i da u to vreme nije bilo bočnog vetra, prenosi Si-En-En (CNN).

''Uzrok nesreće je još pod istragom i vodi Uprava za bezbednost saobraćaja. Za nas nije prikladno da komentarišemo u ovom trenutku", rekao je Ajtkin.

Najmanje 18 ljudi povređeno je u ponedeljak, od kojih troje teže, nakon što se avion američke kompanije Delta erlajns prevrnuo pri sletanju na međunarodni aerodrom ''Pirson'' u Torontu.

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board



📌#Toronto | #Canada



Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg