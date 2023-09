'OVO NIJE PRIRODNO, MOŽDA JE PREKASNO...' Masovno se pojavljuju DŽINOVSKE PUKOTINE na Zemlji: Ova mesta su ugrožena, nekima od njih NEMA SPASA (FOTO)

Sjedinjene Američke Države pumpaju toliko podzemnih voda da je tlo u državama Arizona, Juta i Kalifornija počelo da se otvara u obliku džinovskih pukotina.

Podzemne vode jedan su od glavnih izvora slatke vode na Zemlji i obezbeđuju gotovo polovinu ukupne količine pitke vode i oko 40 odsto navodnjavanja u svetu. Problem je u tome što čovečanstvo crpi podzemne vode pre nego što Zemlja može prirodno da obnovi zalihe.

- Ako crpimo previše vode iz podzemnih rezervoara ispod površine, to uzrokuje popuštanje zemlje i stvaranje ovakvih pukotina - rekao je "Insajderu" Džozef Kuk koji istražuje pukotine na Zemlji u Geološkom institutu Arizona.

On je istakao da pukotine nisu prirodna pojava.

The Black Crack, a 65-foot-deep fissure along a trail in Canyonlands National Park in #Utah. pic.twitter.com/aEMEAgwpUi