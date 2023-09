JAK ZEMLJOTRES POGODIO SEVER ITALIJE: Potres bio jačine 5,1 stepen po Rihteru

Ljudi su izašli na ulice nakon potresa, dok su u toku provere zbog moguće štete.

Snažan zemljotres jačine 4,8 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros Italiju.

Potres je zabeležen u 5.10 sati između Toskane i Romanje, prenose mediji.

Epicentar je bio tri kilometra od Maradija u okrugu Firenca, na dubini od 8,4 kilometra.

Ljudi su izašli na ulice nakon potresa, dok su u toku provere zbog moguće štete.

Gradonačelnik Maradija Tomazo Triberti odlučio je da zatvori školu iz predostrožnosti.

