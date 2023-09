Veliki talasi prekrili su priobalna područja u Južnoj Africi tokom vikenda, nastradalo je dvoje ljudi, dok je sedmoro povređeno. Napravljena je i velika šteta, voda je odnela železničku mrežu, puteve, zgrade i automobile.

Prema AP, talasi koji su dostigli visinu od čak 9,5 metara izazvani su prirodnim fenomenom "prolećna plima".

Na društvenim mrežama su se pojavili dramatični snimci na kojima se vidi kako talasi udaraju o obalu u Južnoj Africi.

Na jednom snimku vidi se kako je kafić bukvalno nestao u talasima.

Na drugom snimku vidi se kojom brzinom voda prodire u grad.

