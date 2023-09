ALIGATOR RASKOMADAO ŽENU - Detalji užasa na Floridi, bila u zatvoru zbog ulaska u zaštićenu močvaru, ali se vratila (VIDEO)

Žena čije je telo pronađeno u čeljustima aligatora na Floridi uhapšena je pre dva meseca zbog neovlašćenog ulaska u močvaru.

Policija je identifikovala Sabrinu Pekam (41) kao žrtvu koju je neman vukla plivajući kroz kanal duž ulice u Largu.

Zastupnici okruga Pinelas uhapsili su beskućnicu 14. jula oko 6.30 ujutro jer je ušla u močvarno zemljište nepun kilometar od mesta gde je pronađena mrtva u petak. Pekmanova je ignorisala postavljeno upozorenje na tablama protiv nezakonitog ulaska. Puštena je iz pritvora 8. septembra i naloženo joj je da plati kaznu od 500 dolara.

Nije jasno gde se nalazila dve nedelje pre nego što je pronađena mrtva u kanalu.

🚨 #BREAKING : Florida Officials have killed a Massive 13-Foot Alligator After Discovery of deceased human body 📌 #PinellasCounty | #Florida ⁰Numerous authorities are currently on the scene where a deceased body was found near a massive 13-foot alligator close to a pool of… pic.twitter.com/lUpt7JCeKc

Zapisi pokazuju da je imala istoriju sukoba sa policijom još od 2014. godine. Imala je višestruke osude za drogu i krađu.

Istražitelji još pokušavaju da utvrde da li je Pekmanovu ubio aligator ili je našao njeno telo.

Jedan od prolaznika, podsetimo, primetio je mužjaka aligatora dugog oko četiri metra kako nosi njeno telo i obavestio obližnju vatrogasnu službu. Vlasti su "humano ubile" gmizavaca iako su komšije rekli da su ga spasioci izvukli iz vode i upucali nekoliko puta.

Pinellas deputies and FWC shot and killed a 13 foot gator that was seen in a canal with a human body in it’s mouth. Resident Yasmine Bullard caught the moment on video when that large gator was pulled out. Warning: graphic language. @BN9 pic.twitter.com/P5hbZp2LpD