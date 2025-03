Par na Floridi raskomadao tinejdžerku i bacio delove tela u kontejner: Namamili je preko društvenih mreža

Miranda Korset 16, tinejdžerka iz Floride, nestala je pre dve nedelje, a njeno telo je pronađeno raskomadano i bačeno u kontejner.

Ona je preko društvenih mreža upoznala starijeg muškarca, saopštila je policija, preneo je New York Post.

Prema rezultatima istrage, Miranda Korset je namamljena na susret s 35-godišnjim Stivenom Gresom na Dan zaljubljenih 14. februara, nakon što su komunicirali preko jedne društvene mreže.

Sledećeg dana ona je otišla u njegov stan i nakon toga više nije viđena. Prema policijskom izveštaju koje je objavljeno u Tampa Bay Times, Gres i njegova partnerka Mišel Brandes (37), pretukli su tinejdžerku jer su verovali da im je ukrala prsten. Policija smatra da je žrtva ubijena između 20. i 24. februara.

Missing Florida teen who was dismembered, tossed in dumpster was lured by sicko on social media: police https://t.co/tIMHazf8jW pic.twitter.com/j94RgImzrV