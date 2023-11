KAD JE ČUO BAJDENA, POČEO DA SE VRPOLJI I UZDAHNUO: Blinkenova reakcija HIT na društvenim mrežama - Evo šta ga je UZNEMIRILO (VIDEO)

Američki državni sekretar Entoni Blinken nije mogao da obuzda svoju reakciju nakon što je predsednik Džo Bajden nazvao svog kineskog kolegu Si Đinpinga diktatorom.

Srećom, u blizini se nalazila kamera koja je snimila Blinkenovo komešanje i odmahivanje glavom, a snimak je ubrzo počeo da kruži društvenim mrežama.

Posle četvoročasovnog sastanka dva predsednika u San Francisku u sredu, Bajdena su pitali da li i dalje smatra Sija Đinpinga diktatorom, s obzirom na njegovu upotrebu tog izraza ranije ove godine.



- On je diktator u smislu da je on tip koji vodi komunističku zemlju... zasnovanu na obliku vlasti koji je potpuno drugačiji od našeg - rekao je Bajden.

