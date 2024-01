VRHOVNI SUD ODLUČUJE O TRAMPU! Procedura po skraćenom postupku, konačno će saznati da li će biti kandidat za predsednika AMERIKE

Vrhovni sud SAD je u petak saopštio da će odlučiti da li bivši predsednik Donald Tramp može da bude kandidat za novembarske predsedničke izbore zbog njegovih napora da poništi svoj izborni poraz 2020. godine, čime će taj sud direktno uticati na predizbornu predsedničku kampanju.

Sudije su priznale potrebu brzog donošenja te odluke, pošto će birači širom zemlje uskoro početi da glasaju na stranačkim izborima za kandidate na predsedničkim izbrima.

Sud se složio da razmotri Trampovu žalbu na zabranu Kolorada koja proizilazi iz Trampove uloge u događajima koji su kulminirali napadom na američki Kapitol 6. januara 2021. godine.

Podvlačeći hitnost, rasprave će biti 8. februara, tokom zimske pauze od skoro mesec dana za sudije.

Skraćeni vremenski okvir mogao bi da omogući sudu da donese odluku pre "Super utorka" 5. marta, kada na stranalkim izborima glasa najveći broj delegata u toku jednog dana, uključujući i Kolorado.

Vrhovni sud će prvi put u istoriji razmatrati značenje i domet odredbe 14. amandmana na Ustav SAD koja zabranjuje obavljanje javnih funkcija onima koji su se "uključili u pobunu".

Taj amandman je iz 1868. godine, posle Građanskog rata.

Toliko je retko korišćen da najviši sud nacije nije imao prilike da ga tumači.

Vrhovni sud Kolorada presudio je prošlog meseca da Tramp ne bi trebalo da na izborima bude kandidat Republikanaca.

To je prva odluka da je 14. amandman upotrebljen da se kandidatu za predsednika zabrani učešće na izborima.

Troje od devet sudija Vrhovnog suda imenovao je Tramp, iako su oni u više navrata presuđivali protiv njega u tužbama u vezi sa izborima 2020. godine, kao i o njegovim pokušajima da zadrži dokumente vezane za 6. januar i da njegove poreske prijave ne budu predate istražnim odborima Kongresa SAD koji istražuju njegove afere.

Odredba u dve rečenice u odeljku 3 14. amandmana kaže da svako ko se zakleo da će poštovati Ustav, a zatim se "upustio u pobunu" protiv njega više nema pravo na državnu ili saveznu funkciju.

Pošto je Kongres SAD usvojio amnestiju za većinu bivših konfederanata iz Građanskog rata 1872. godine, ta odredba je prestala da se koristi sve dok nije podneto na desetine tužbi da se za Trampa ove godine ne glasa.

Uspešan je bio samo slučaj u Koloradu.

Tramp je tražio od Vrhovng suda da poništi presudu u Koloradu, a da nije ni saslušao argumente.

