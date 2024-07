TRAMP IZABRAO POTPREDSEDNIKA: Čestitam senatoru, zajedno ćemo da učinimo Ameriku velikom! (FOTO)

Donald Tramp, bivši američki predsednik i republikanski kandidat za predstojeće predsedničke izbore, objavio je ime kandidata svog potpredsednika.

Kako je Tramp napisao na svojoj platformi "Truth Social", za potpredsednika je izabran Džej Di Vans.

- ….Kao potpredsednik, Džej Di će nastaviti da se bori za naš Ustav, stati uz naše trupe i učiniće sve što može da mi pomogne da Ameriku ponovo učinimo velikom. Čestitamo senatoru Vensu, njegovoj supruzi Uši, koja je takođe diplomirala na Pravnom fakultetu Jejla, i njihovo troje prelepe dece - napisao je Tramp.

