DRAMA U SINAGOGI: Policija došla da zatrpa tajni tunel koji su Jevreji kopali mesecima, a onda nastao NEVIĐEN HAOS (VIDEO)

Veliki neredi izbili su u istorijskoj sinagogi u Bruklinu kad je grupa ortodoksnih Jevreja pokušala da spreči policiju i građevinske ekipe da zatrpaju tajni tunel koji su ilegalno iskopali da bi došli do zatvorenog ženskog kupatila.

Pobesneli muškarci rušili su u ponedeljak drvene panele i drvene potporne grede dok se na drugim snimcima iz hrama vide policajci koji pokušavaju da zadrže desetine muškaraca dok su se probijali u ograđeni prostor preko drvenih klupa.

Članovi pokreta Habad-Lubavič navodno su skoro godinu dana kopali tunel kako bi došli do napuštenog ženskog ritualnog kupatila iza ugla i proširili sinagogu.

Nije jasno šta je motivisalo članove ortodoksne zajednice da počnu da kopaju prolaz.

Tunel je otkriven prošlog meseca kada su komšije prijavile sumnjive zvukove ispod njihovih domova.

Nakon otkrića rukovodstvo sinagoge pozvalo je građevinske inženjere da procene štetu, a u ponedeljak su stigle mešalice za cement da ispune tunel, a to je izazvalo nerede.

Najmanje desetak muškaraca je privedeno.

