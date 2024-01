ON JE EKVADOR GURNUO U PAKAO: Adolfo Masijas vodio mafijaško carstvo iz zatvora, naredio i političko ubistvo (VIDEO, FOTO)

U nekad mirnoj južnoameričkoj zemlji zavladao je haos nakon što je ozloglašeni vođa bande nestao iz zatvora.

Nasilje je eruptiralo širom Ekvadora, a predsednik je proglasio vanredno stanje. Zabeležene su eksplozije, pljačke, pucnjave, kao i pobune u više zatvora u Ekvadoru. U najvećem gradu, Gvajakilu, naoružani napadači upali su u TV studio tokom živog prenosa u utorak.

Haos u nekad mirnoj zemlji

Pre samo nekoliko godina, Ekvador je bio kutak relativnog mira, stisnut između dva najveća svetska proizvođača kokaina, Kolumbije i Perua, koji su nedavno iskusili sopstvene nasilne unutrašnje sukobe između bezbednosnih snaga i nominalno levičarskih pobunjenika povezanih sa unosnim trgovina drogom.

Suočen sa porastom nasilja, mladi predsednik Ekvadora Danijel Noboa proglasio je vanredno stanje na 60 dana, uvodeći policijski čas i dajući vojsci ovlašćenje da patrolira ulicama i preuzme kontrolu nad zatvorima. Takođe je rasporedio hiljade policajaca i vojnika da tragaju za nestalim vođom bande Adolfom Masijasom, poznatim i kao Fito.

Noboa je u dekretu naveo da je u toku unutrašnji oružani sukob, označio je 20 bandi koje se bave trgovinom drogom za terorističke organizacije i vojsci dao odrešene ruke da “neutrališu kriminalne frakcije u okviru međunarodnog humanitarnog zakona”.

Do utorka je u neredima u Gvajakilu poginulo najmanje osmoro ljudi, rekao je gradonačelnik Akiles Alvarez na konferenciji za štampu. Škole, prodavnice i državne kancelarije su zatvorene, a ulice u Gvajakilu i prestonici Kito bile su zakrčene saobraćajem kako su ljudi pokušavali da se vrate kući sa svojih radnih mesta.

Vlasti su rekle da je drugi glavni vođa bande pobegao iz zatvora u Ekvadoru, zajedno sa drugim zatvorenicima.

Upad u TV stanicu

Tokom prenosa uživo televizije TC u Gvajakilu, grupa naoružanih, maskiranih napadača upalo je u studio. Prisilili su osoblje da legne na tlo, udarali ih i šutirali. Voditelja i druge radnike primorali su da na video snimku zatraže od predsednika da ne interveniše.

Čitava zemlja je pratila teror uživo.

Čulo se kako jedan od napadača kaže da je želeo da pošalje poruku o posledicama “petljanja sa mafijom”. Ali, policija je upala pre nego što se povezao sa mikrofonom, piše “Njujork tajms”.

Policija je kasnije rekla da je uhapsila 13 ljudi, zaplenila oružje i eksplozive i da su svi taoci na bezbednom.

Ko je Adolfo Masijas?

Jedan je od najopasnijih kriminalaca Ekvadora. Poznat i kao Fito, 44-godišnji Masijas je vođa Los Čoneros, zatvorske bande koja se bavi trgovinom drogom i iznudama. Nakon ubistva Horhea Luisa Zambrane Gonzalesa “Raskinje” u decembru 2020, Fito je preuzeo vođstvo nad Los Čonerosom, bandom imenovanom po svom uporištu u gradu Čone.

U zatvoru je bio od 2011.

Pošto su mnogi članovi ove bande u ćelijama, on ima uticaj nad zatvorskim ustanovima u zemlji koji je vlada dosledno zanemarivala, piše “Tajm”. Poput drugih vođa bandi u Ekvadoru, Masijas je vodio svoje kriminalno carstvo iza rešetaka. Neki bezbednosni stručnjaci veruju da bande kontrolišu čak četvrtinu zatvora u zemlji.

Kako navodi “Tajm”, Fito se takođe povezuje sa nedavnim političkim ubistvom. Uoči predsedničkih izbora u zemlji prošle godine, ubijen je kandidat Fernando Viljavisensio, koji je govorio protiv moćnih narko kartela Ekvadora. Nekoliko dana pre svoje smrti Viljavisensio je rekao da su on i njegov tim primili pretnje od Fita i Los Čonerosa.

Nestao iz ćelije

U nedelju je, tokom istrage o krijumčarenju, otkriveno da je Masijas nestao iz svoje ćelije u krcatom zatvoru u Gvajakilu, gde je služio 34-godišnju kaznu zbog trgovine drogom, organizovanog kriminala i ubistava.

Vlada je nedavno naredila da se Masijas i drugi zatvorenici visokog profila prebace u ustanovu sa maksimalnim obezbeđenjem. Stručnjaci kažu da ga je možda to navelo na bekstvo i dovelo do pobuna u zatvoru. Fito je trebalo da bude u zatvoru La Regional u velikom zatvorskom kompleksu Gvajas, koji sadrži pet kaznenih ustanova sa preko 12.000 osuđenika.

