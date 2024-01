SRUŠIO SE PLAFON U MANASTIRU TOKOM SVADBE! Drama u Italiji: Više od 30 gostiju povređeno, među njima i deca (FOTO)

Više od 30 osoba je povređeno, od kojih petoro ozbiljno, u incidentu koji se dogodio danas u italijanskom manastiru Đakerino, u gradu Pistoja, u središtu zemlje.

Kako prenose tamošnji mediji, više od 60 ljudi je igralo na svadbenom prijemu u nekadašnjem manastiru Đakerino, kada je došlo do obrušavanja plafona, tačnije poda potkrovlja.

Al Convento di Giaccherino di Pistoia in corso le operazioni di soccorso dopo il crollo di una porzione dell'edificio. Al momento risultano 5 persone trasportate al pronto soccorso in codice rosso, dieci in giallo e circa venticinque persone in codice verde. #IoSeguoTgr pic.twitter.com/IjvPtk1Xjm