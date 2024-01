'SAČEKAJTE, REĆI ĆEMO VAM KOJA JE NJIHOVA SUDBINA' Hamas objavio SNIMAK izraelskih talaca, među njima i Noa, oteta sa festivala (VIDEO)

Palestinska ekstremistička organizacija Hamas objavila je novi video snimak na kojem pokazuje troje izraelskih talaca koje drži u Pojasu Gaze.

Tajms of Izrael navodi da vlasti te zemlje ovakve snimke karakterišu kao oruđe psihološkog ratovanja, a većina izraelskih medija ne objavljuje te klipove.

Snimak je sinoć objavljen na društvenim mrežama.

- Sačekajte nas.. sutra ćemo vam reći njihovu sudbinu. Vaša vlada vas laže - navodi se u poruci Hamasa koja prati klip od 37 sekundi.

