HAMAS OBJAVIO NOVI SNIMAK TALACA - Postavili pitalicu, a onda pustili STRAVIČAN VIDEO devojke otete na festivalu

Hamas je objavio novi snimak na kome oteta Noa Argamani (26) tvrdi da su dva njena zarobljena druga navodno ubijena u napadima IDF-a.

Militanti su prethodno, podsetimo, objavili kratak snimak u kome su najavili da će danas otkriti da li su Argamani i još dva taoca, Josi Šarabi (53) i Itaj Svirski (38), živi ili mrtvi.

- Šta mislite - upitali su gledaoce.

Hamas je ponudio i tri opcije za odgovor. Prva opcija je da su svo troje mrtvi, druga da su neki mrtvi, a neki živi i treći da su svo troje živi.

Na snimku, koji je objavljen u ponedeljak kasno popodne, međutim, vidi se samo Argamani kako tvrdi da su druga dva zarobljenika ubijena u napadima izraelske vojsku.

🚨 BREAKING: HAMAS ANSWER THEIR GUESSING GAME VIDEO



The latest update from Hamas claims that two of the three hostages featured in their previous video are dead as a result of the Israeli bombing of Gaza.



The surviving hostage, Noa Argamani: "Stop this madness and bring us home… pic.twitter.com/HyQhthVuO7