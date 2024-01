Vujičić: Britanija šalje 20 hiljada vojnika na granicu sa Belorusijom. Pokušaće da utiču na Rusiju u nekim budućim pregovorima! (VIDEO)

Stvari su se ipak promenile od početka ovog sukoba u Ukrajini, iako se grupišu u takozvane saveze, ipak ne mogu da razgovaraju sa Rusijom kao što su to radili na početku, rekao je za PINK, novinar "Novosti" Dragan Vujičić.

Komentarišući sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost 83 zemalja, i to što nije prihvaćen plan Kijeva u 10 tačaka, Vujičić je rekao da je to britanski plan i da je to treći sastanak tog tipa.

- Ne bih se složio da nema pomaka, Zelenski, koji nije trebalo da dođe, već da se obrati video pozivom, ipak je došao u Davos, zamolio je švajcarskog predsednika da to organizuje, i očigledno se već radi na organizaciji tog sastanka. Kina je dobila poziv i reagovala je pozitivno - rekao je Vujičić.

Kako kaže, pitanje je da li je Rusija potvrdila, jer bez nje nema izlaska iz ove krize.

- Nema povlačenja, Britanija šalje 20 hiljada vojnika na granicu sa Belorusijom. Oni će pokušati da utiču na Rusiju u nekim budućim pregovorima i da im šalju određeni signal - rekao je Vujičić.

Ipak, dodaje, ne mogu da pričaju sa Rusijom kako su to radili prošle godine.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu, rekao je da je posredi to što se Rusija preračunala i sada Dnjepar i Kijev može da vidi samo na razglednici i da nikada neće dotle stići.

- Pomoć Ukrajini nikada neće stati, ovo u Davosu je više vrednosno okupljanje međunarodne zajednice, da se vidi ko je solidaran i ko je protiv agresije. Takođe, da se Kina istera na čistac - rekao je Obradović.

Kako kaže, dešavaju se stvari koje su 24. februara bile nezamislive. Dodaje da je Rusija ta koja odbija mir, jer bi to značilo kraj Vladimira Putina.

- Teorijske šanse da pobedi u ovom ratu Rusija više nema - rekao je Obradović.

General u penziji, prof. dr Vinko Pandurević, rekao je da je okupljane 83 zemlje oko jedne je privid jedinstva nasuprot Rusije.

- Šta će se dogoditi nisam siguran, ali da će se nastaviti u nekom obliku, sigurno hoće. Rusija je propustila priliku da munjevito privede sve kraju i završi i tada ne bi bilo ovakvih pregovora i grupisanja NATO na istoku Evrope - rekao je Pandurević.

Kako kaže, Rusija neće napasti EU, a ako dođe do sukoba NATO pakta i Rusije, to će biti na teritoriji Ukrajine.

