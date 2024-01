ZELENSKI JE DOBIO OZBILJAN UDARAC U DAVOSU! Pravio da ne čuje pitanja novinara

Ukrajinski čelnici nisu skrivali da ove nedelje žele da se sastanu sa kineskim zvaničnicima u Švajcarskoj, ali predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otišao je kući bez željenog susreta, što predstavlja novi udarac Kijevu.

Kineska delegacija u Švajcarskoj imala je dovoljno prilika za susret sa svojim ukrajinskim kolegama, bilo u Bernu ili na Svetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu. Bilo kakav sastanak zadovoljio bi dugogodišnju nadu Kijeva da se održe neposredni razgovori s visokim zvaničnicima iz Pekinga. Pre multinacionalnog mirovnog samita u švajcarskim Alpima, šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak kazao je kako je nužno da se Kina pridruži mirovnim pregovorima i nagovestio da će Zelenski imati priliku da razgovara sa kineskim premijerom Lijem Ćangom. Kina igra važnu ulogu za opremljenost ruske vojskeU konačnici, Ukrajina nije postigla napredak u pridobijanju Kine da se posveti pregovorima, a Zelenski i Li nisu uspeli da razgovaraju. To je najnoviji znak da Kina nema nameru da gura kraj sveobuhvatnog rata ruskog predsednika Vladimira Putina protiv Ukrajine.

Kina je umesto toga stala na stranu Rusije, potpomažući ruske snage materijalima koji su održali ratne napore Moskve uprkos pritisku Zapada i sankcijama. Ukrajina i njene pristalice tvrde da bi prekid te veze dodatno poremetio planove Kremlja.

Odluka Kine da se ne sastane s Ukrajincima čini se namernom, a ne posledicom pretrpanog rasporeda. Jedan visoki američki zvaničnik potvrdio je da je Peking odbio zahtev Kijeva za sastankom. Drugi američki zvaničnik izjavio je da je Kina odbila bilo kakve razgovore nakon što ju je Rusija pozvala da obustavi planirane diplomatske susrete s Ukrajinom.Kina i Ukrajina održavaju diplomatske veze Ukrajinski zvaničnik rekao je kako sastanak s kineskim zvaničnicima zapravo uopšte nije bio u rasporedu i da ga Kijev nikada nije zatražio. Kineski zvaničnici nisu se oglasili o tome zašto sastanak nije održan.Kina i Ukrajina održavale su diplomatske veze čak i nakon ruske invazije punog opsega. Zelenski i kineski čelnik Si Đinping razgovarali su telefonom prošlog aprila, a izaslanik Kine otputovao je u Kijev sledećeg meseca.

